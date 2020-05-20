ترامب: قد أستضيف قمة مجموعة السبع الملغاة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في واشنطن أو في منطقة قريبة منها بعد أن ألغي الاجتماع وسط المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا ، حسبما ذكرموقع روسيا اليوم.
وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "أدرس تغيير ترتيبات قمة مجموعة السبع، لتكون في الموعد ذاته أو موعد قريب في واشنطنالعاصمة في منتجع كامب ديفيد الأسطوري".
وأضاف: "الأعضاء الآخرون بدأوا كذلك العودة للحياة الطبيعية، ستكون إشارة عظيمة للجميع- العودة للحياة الطبيعية!".
وألغى ترامب في 20 مارس اجتماعا لقادة مجموعة السبع (G7) كان من المقرر عقده بكامب ديفيد في يونيو المقبل، بسبب فيروس "كورونا".
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