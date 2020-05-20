مصادرة أمريكية: بومبيو أقام حفلات فاخرة دورية على حساب دافعي الضرائب

كشفت مصادرة مطلعة لقناة "NBC" أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أقام نحو 20 مأدبة عشاء فاخرة في مقر وزارته منذ توليه هذا المنصب على حساب دافعي الضرائب بالولايات المتحدة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت القناة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، استنادا إلى معلومات من مصادر في الخارجية

الأمريكية، أن بومبيو نظم مع زوجته سيوزان منذ العام 2018 حفلات دورية في غرف الاستقبال الدبلوماسية التاريخية بمقر الوزارة على حساب الأموال الحكومية، وأطلق عليها اسم "مأدبة عشاء ماديسون"، تقليدا للرئيس الرابع للولايات المتحدة، جيمس ماديسون، الذي عرف بعادته جمع أبرز الساسة والمفكرين ورجال الأعمال حول طاولة عشاء واحدة.

وذكرت المصادر أن بومبيو نظم خلال هذه الفترة نحو 20 مأدبة عشاء من هذا النوع ووجه دعوات لحضورها إلى حوالي 500 شخص، مبينة أن ثلث المدعوين كانوا من رجال الأعمال، ونفس العدد تقريبا من الساسة وأعضاء في الحكومة، و14% كانوا من الدبلوماسيين والمسؤولين من الدول الأخرى، والباقي من قطاعي الإعلام والترفيه.