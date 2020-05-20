بعد تسريب مكالمة منسوبة للرئيس السابق وبايدن .. نواب أوكرانيون يطالبون بفتح تحقيق

طالب نواب في البرلمان الأوكراني بإنشاء لجنة للتحقيق في قضية مكالمة هاتفية مسربة، تنسب للرئيس السابق، بيترو بوروشينكو، والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتهدف اللجنة للتحقيق في "علامات خيانة وإساءة استخدام للسلطة" من قبل بوروشينكو.

وكانت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" قالت في وقت سابق إن مكتب

Advertisements

المدعي العام في أوكرانيا فتح تحقيقا في قضية جنائية تتعلق بالخيانة العظمى وإساءة استخدام السلطة، إثر نشر تسجيل صوتي لمحادثة يزعم أنها كانت بين بوروشينكو وبايدن، نائب الرئيس الأمريكي وقتها.

وكان النائب الأوكراني أندريه ديركاش نشر "تسجيلات من محادثة هاتفية"، يُسمع

من خلالها صوتان شبيهان بصوتي بوروشنيكو وبايدن، وقد ادعى النائب أن هذه التسجيلات تظهر "فسادا دوليا وخيانة في أعلى المستويات".

وكان من بين التسجيلات المنشورة مقطع يتحدث عن إقالة المدعي العام الأوكراني، فيكتور شوكين عام 2016 بطلب من بايدن، مقابل وعد قدمه الأخير لبوروشينكو بمنح مبلغ مليار دولار لأوكرانيا.

وعلق المتحدث باسم بايدن، آندرو بايتس، على التسجيلات المنشورة قائلا: "لقد كُتب الكثير حول الموضوع، لكنها تبقى قصة فارغة".