حصيلة الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا في السعودية تعاود الارتفاع

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل نحو 2.7 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد 2691 إصابة

جديدة خلال اليوم الأخير (مقابل 2509 إصابات في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة منذ بداية الجائحة 62545.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (815) وتليها جدة (311) ومكة

المكرمة (306) والمدينة المنورة (236) والدمام (157) والهفوف (140) ومناطق أخرى.

وتوفى عشرة أشخاص جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" في السعودية خلال آخر 24 ساعة (مقابل تسع وفيات في اليوم السابق)، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 339 حالة وفاة.

وتماثل 1844 مريضا للشفاء التام من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 33478 شخصا.