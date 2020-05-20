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الوفيات اليومية جراء كورونا في إسبانيا تعاود الارتفاع

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شهدت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا مقارنة مع اليوم السابق، لكنها لا تزال تحت

عتبة الـ100 وفاة لليوم الرابع على التوالي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء عن رصد 95 وفاة جديدة، ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 93 وفاة أمس)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا في البلاد إلى 27888 حالة وفاة.

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