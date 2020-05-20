الوفيات اليومية جراء كورونا في إسبانيا تعاود الارتفاع

شهدت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا مقارنة مع اليوم السابق، لكنها لا تزال تحت

عتبة الـ100 وفاة لليوم الرابع على التوالي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء عن رصد 95 وفاة جديدة، ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 93 وفاة أمس)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا في البلاد إلى 27888 حالة وفاة.