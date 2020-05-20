كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم انتشار كورونا.. الهند تقرر تسيير رحلات طيران داخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينغ بوري، اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تسمح لشركات الطيران بالبدء في تسيير بعض رحلات الطيران الداخلية اعتبارا من يوم 25 مايو الجاري، وذلك عقب مرور شهرين من فرض حظر على الرحلات الجوية ضمن إجراءات العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال هارديب سينغ بوري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ستبدأ عمليات تشغيل رحلات الطيران المدني المحلية بصورة محسوبة بدقة اعتبارا من يوم الاثنين".
وتابع: أنه "تم إبلاغ كل المطارات وشركات الطيران كي تكون جاهزة لتشغيل رحلات الطيران اعتبارا من 25 مايو"، لافتأً إلى أن الوزارة ستصدر إرشادات خاصة بحركة الركاب بصورة منفصلة.
وتخفف الهند تدريجياً من تدابير الإغلاق العام الذي أعلنته، في يوم 25 من مارس الماضي، في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد، وقبل أسابيع لمحلات البيع بالتجزئة بالعودة للعمل بنصف قوتها مع اتخاذ احتياطات عدم انتقال العدوى.
وتخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف، مع عدم ظهور أي دلالة تذكر على تراجع الزيادة في الإصابات الجديدة رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع، وفقا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,028 مليون إصابة، بينهم أكثر من 326 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,982 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.