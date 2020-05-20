كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم انتشار كورونا.. الهند تقرر تسيير رحلات طيران داخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينغ بوري، اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تسمح لشركات الطيران بالبدء في تسيير بعض رحلات الطيران الداخلية اعتبارا من يوم 25 مايو الجاري، وذلك عقب مرور شهرين من فرض حظر على الرحلات الجوية ضمن إجراءات العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال هارديب سينغ بوري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ستبدأ عمليات تشغيل رحلات الطيران المدني المحلية بصورة محسوبة بدقة اعتبارا من يوم الاثنين".

وتابع: أنه "تم إبلاغ كل المطارات وشركات الطيران كي تكون جاهزة لتشغيل رحلات الطيران اعتبارا من 25 مايو"، لافتأً إلى أن الوزارة ستصدر إرشادات خاصة بحركة الركاب بصورة منفصلة.

وتخفف الهند تدريجياً من تدابير الإغلاق العام الذي أعلنته، في يوم 25 من مارس الماضي، في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد، وقبل أسابيع لمحلات البيع بالتجزئة بالعودة للعمل بنصف قوتها مع اتخاذ احتياطات عدم انتقال العدوى.

وتخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف، مع عدم ظهور أي دلالة تذكر على تراجع الزيادة في الإصابات الجديدة رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع، وفقا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

Advertisements