كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر المغرب تسجل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 110حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 7133 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصل حتى الآن إلى 4089 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 194حالة.

وتهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.