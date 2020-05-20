كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 665 إصابة و161 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 227364 حالة، حسبما ذكر موقع "العين الإخباري".

كما سمحت السلطات الإيطالية بعودة العمل في جميع مطارات البلاد ابتداء من 3 يونيو، بعد إغلاقها بسبب الحد من تفشي فيروس كورونا.