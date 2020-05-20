العراق تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلاً عن موقع "العين الإخباري".

وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 72 حالة شفاء، و3 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 3724 حالة، بينها 2438 حالة شفاء، و134 وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,019 مليون إصابة، بينهم أكثر من 326 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,980 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.