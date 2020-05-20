كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان للفيروسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستمر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في توجيه الاتهامات إلى بكين حول انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العالم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن "الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان للفيروسات"، لافتاً إلى أن "الصين لم تتصرف بمسؤولية لمنع تفشي فيروس كورونا في العالم".
وكتب "ترامب" تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والقى المسؤولية على الصين فيما يحدث للعالم جراء تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن "عدم الكفاءة حصراً هو السبب وراء الوفيات الجماعية، التي شهدتها الدول بفيروس كورونا".
وقال: إن "هناك معتوه في الصين نشر بياناً اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء، الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص، وأكون ممتنا لو توضحون له بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".
ويشار إلى أن التوتر الحادث بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية لم يهدأ منذ أشهر على خلفية وباء "كوفيد - 19"، الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، بل يأتي كل يوم بفصل جديد.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,016 مليون إصابة، بينهم أكثر من 326 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,979 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.