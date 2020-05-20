كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان للفيروسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في توجيه الاتهامات إلى بكين حول انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العالم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن "الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان للفيروسات"، لافتاً إلى أن "الصين لم تتصرف بمسؤولية لمنع تفشي فيروس كورونا في العالم".

وكتب "ترامب" تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والقى المسؤولية على الصين فيما يحدث للعالم جراء تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن "عدم الكفاءة حصراً هو السبب وراء الوفيات الجماعية، التي شهدتها الدول بفيروس كورونا".

وقال: إن "هناك معتوه في الصين نشر بياناً اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء، الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص، وأكون ممتنا لو توضحون له بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".

ويشار إلى أن التوتر الحادث بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية لم يهدأ منذ أشهر على خلفية وباء "كوفيد - 19"، الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، بل يأتي كل يوم بفصل جديد.

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