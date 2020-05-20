كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حزمة من العقوبات الجديدة على 9 شخصيات إيرانية من بينها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي.

وكانت الخزانة الأمريكية، قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة" الصينية، بسبب أنشطة متعلقة بإيران.

كما أنها فرضت مؤخرًا عقوبات على طهران، تشمل 15 فردا و5 كيانات إيرانية، كما أن العقوبات تشمل 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات.

وضاعفت العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ شهر أغسطس 2018، واتسعت خلال شهر نوفمبر 2018، أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.

ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران في شهر مايو 2018، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة ضد طهران، وفرضت عقوبات جديدة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط. Advertisements وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي ورعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.