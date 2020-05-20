كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تنضم لقائمة الدول المصدرة لكمامات "N95" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، بـأن هناك تعاون استراتيجي بين شركة ستراتا للتصنيع، المملوكة بالكامل لشكرة مبادلة، وشركة "هانيويل" العالمية لإنتاج كمامات"N95" في مصنع ستراتا بمدينة العين الإماراتية، وذلك في إطار جهود مبادلة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويعتبر خط الإنتاج الجديد، الذي بدأ بتصنيع الكمامات بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 مليون كمامة أول خط إنتاج لكمامات "N95" في منطقة الخليج العربي، ويهدف التعاون بين كل من شركة "ستراتا" للتصنيع و"هانيويل" إلى تلبية الطلب المتزايد على مستلزمات الوقاية الشخصية؛ حيث يعد نقص توافر هذه المستلزمات في الأسواق العالمية واحداً من أكبر التحديات، التي تواجهها الدول والمنظمات العالمية في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وستنضم دولة الإمارات مع إطلاق خط الإنتاج الجديد إلى قائمة الدول المصدرة لكمامات "N95" ذات الأهمية العالمية بعد أن كانت من الدول المستوردة لها؛ حيث سيوفر خط الإنتاج الجديد كافة احتياجات الإمارات من هذا المنتج مع إمكانية تصدير الكميات الإضافية إلى دول أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "مبادلة" خلدون خليفة المبارك: "باعتبارنا مستثمراً مسؤولاً، فقد بادرنا من خلال شركاتنا العالمية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية والعمل يداً واحدة لمواجهة أزمة كورونا".

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وأضاف المبارك: ومن خلال تعاوننا مع شركة هانيويل، التي تربطنا بها شراكة قيٍّمة وطويلة الأمد، سنتمكن من توفير دعم حيوي لفرق الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ولأفراد المجتمع في دولة الإمارات وحول العالم.

وتابع: سوف يعمل خط الإنتاج الجديد على تلبية الحاجة الملحَّة لكمامات N95، كما سيعزز من كفاءة سلاسل الإمداد في مجال مستلزمات الوقاية الشخصية في دولة الإمارات.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "هانيويل" داريوس أدامسزيك: أن "هانيويل" تلتزم بتوفير منتجات الوقاية الشخصية بسرعة وكفاءة وبتكلفة معقولة للذين هم في أشد الحاجة إليها، بما في ذلك الكوادر الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

هذا وتمتلك شركة "مبادلة" من خلال شركة "ستراتا" للتصنيع، قدرات تصنيع عالمية المستوى، ونحن فخورون بتعزيز هذه الشراكة طويلة الأمد بين شركتينا من أجل تأسيس قاعدة لصناعة كمامات وقائية ذات جودة عالية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي مبادرة التعاون مع هانيويل في إطار حملة "نعمل - نخلص"، التي دشنتها مجموعة مبادلة بهدف تنسيق مبادرات قطاعات الأعمال والشركات التابعة لشركة مبادلة لتوفير الدعم للمجتمعات على المستويين المحلي والدولي للتصدي لوباء كورونا.