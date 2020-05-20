كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 07:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة ترحب بمساعدة الإمارات لفلسطين ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مكتب منسق منظمة الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الأربعاء، عن امتنانه لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشلأن تسليم 14 طناً من الإمدادات والمساعدات الطبية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني.

وقال ملادينوف: إن "الإمدادات ستدعم جهود كبح انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيراً إلى أن المساعدة تشمل معدات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية، و10 أجهزة تنفس إصطناعي مطلوبة بشدة، نقلا عن موقع "العين الأخباري".

وأضاف: "تتماشى هذه المساعدة مع خطة الاستجابة للأمم المتحدة لمواجهة فيروس كورونا للأراضي الفلسطينية المحتلة، والخطة تدعم الجهود التي تقودها حكومة فلسطين لاحتواء الوباء وتخفيف آثاره".

كما شكر حكومة وشعب الإمارات على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني، وقال: إن "الإمارات شريك مهم، ويحظى دعمها المستمر للسلام وللشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج بتقدير كبير، التضامن العالمي في مصلحة الجميع، خاصة أننا نواجه اليوم أكثر الأزمات صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يمكننا تجاوز ذلك إلا من خلال العمل معًا".

ولفتت منظمة الأمم المتحدة إلى أنه "بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الجهات المانحة للأونروا، ساهمت دولة الإمارات بأكثر من 828.2 مليون دولار أمريكي من 2013 إلى أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,016 مليون إصابة، بينهم أكثر من 326 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,979 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.