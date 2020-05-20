انقطاع متواصل للكهرباء... "عند العرب فقط"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتواصل انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في الأيام الأخيرة، في معظم المدن والبلدات العربية، بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد، إذ فاقت الحرارة في بعض المناطق 40 درجة.

وفي هذا السياق، وَجّه رئيس بلدية سخنين، صفوت أبو ريا، رسالة لشركة الكهرباء ومديرها العام عوفر بلوخ، وذلك عقب تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في مدينة سخنين وفي البلدات العربية.

صفوت أبو ريا

ووصف أبو ريا الرسالة في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، بأنها "شديدة اللهجة"، تحدث من خلالها "عن معاناة المواطنين في سخنين، جراء هذه الانقطاعات، والتي تحدث بوتيرة عالية ولمدة زمنية طويلة، تزامنًا مع موجة الحر الأخيرة ومع شهر رمضان الكريم".

وأكد أبو ريا في بيانه أنّ "المعاناة لا تتوقف عند أمر الانقطاع فقط، بل تمتد إلى الآثار الناجمة عن الانقطاع المفاجئ والمتكرر الذي يتسبب بخراب الأجهزة الكهربائية في البيوت وفي المصالح التجارية، والتي تعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة جدًّا جراء أزمة كورونا".

ونقل البيان عن أبو ريا قوله: "المواطن يدفع فواتير ومبالغ طائلة وباهظة لشركة الكهرباء مقابل ما يستخدمه، ويستحق على الأقل ألا يعاني هذه المعاناة".

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وشدد أبو ريا على أنّ "حجة شركة الكهرباء المتمثلة بالارتفاع الحاد في الاستهلاك، والضغط على الشبكة، مرفوضة وغير منطقية"، وأوضح أنه قام بتفحّص الأمر في البلدات اليهودية المجاورة، ولم أجد انقطاعًا متكرّرًا مثل الموجود في سخنين.

وأشار إلى أن التيار الكهربائي لم ينقطع في البلدات اليهودية على الرغم من أن "الكثافة السكانية في أحياء كرميئيل وغيرها أعلى بكثير من أحياء سخنين".

وطالب شركة الكهرباء بـ"تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء في سخنين والبلدات العربية، ومعالجة مثل هذه المشاكل بسرعة وتعويض المتضررين".

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية، قد أعلنت أمس، الثلاثاء، عن تسجيل رقم قياسي "تاريخي" لاستهلاك الكهرباء في إسرائيل خلال يوم واحد، وذلك في ظل الحر الشديد، ومكوث الناس في منازلهم امتثالا لتعليمات الحجر الصحي للحد من انتشار كورونا.