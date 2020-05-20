شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية تكشف الموعد المتوقع لظهور لقاح مضاد لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الدفاع “البنتاجون”،تتوقع أن تكون هناك موجة جديدة من فيروس كورونا خلال العام القادم، ولن يظهر لقاح فعال ضده حتى صيف عام 2021.

ووفقاً لموقع “روسيا اليوم” فإن مذكرة داخلية تم إعدادها لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تنص على أن جميع المؤشرات، تؤكد بأن البنتاجون سيضطر خلال الأشهر القادمة إلى ممارسة أعماله وسط الانتشار الثابت للفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” في العالم.

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وأكدت المذكرة التي أعدها مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن القومي والدولي، كينيث رابوانو، أنه “أمامنا طريق طويل مع امكانية حقيقية لإعادة تفشي كوفيد-19″، مشيرة إلى ضرورة التركيز على استئناف المهام ذات الأهمية الحرجة ورفع مستوى الأنشطة ” واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، تحسبا لتفشي الفيروس مجددا في العالم خلال العام القادم“.

وحسب توقعات الوثيقة، لم يتم تطوير لقاح أو علاج فعال للفيروس حتى الصيف القادم على الأقل، ومن المرجح أن تحدث موجات جديدة من الوباء في بعض البؤر، فيما لا تتيح الفحوص الطبية القناعة التامة بغياب الفيروس في مناطق محددة.

وتبدو هذه المذكرة أكثر تشاؤما مقارنة مع التصريحات العلنية لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزير الدفاع إسبر نفسه الذي تعهد يوم الجمعة الماضي بأن البنتاجون سيشرع حتى نهاية الخريف في توزيع لقاح ضد كورونا على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة وفي الدول الشريكة لها.