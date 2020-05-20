شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تتجه نحو «المليون الخامس».. أمريكا في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020 مـ، إلى أكثر من 4 ملايين و971 ألف إصابة، ليصبح العالم على مشارف تسجيل المليون الخامس من الإصابات، في حين تجاوزت عدد الوفيات 324 ألفاً، واقترب عدد المتعافين من مليوني حالة، وفقا لما أورده موقع “وورلد ميتر” للإحصاءات الدولية.

وطبقا لبيانات الموقع الذى يرصد الإصابات حول العالم، تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية مليون ونصف مليون إصابة لتحتل المركز الأول بأكثر من مليون و567 ألف إصابة، كما سجلت أيضا 93,348 حالة وفاة فيما سجلت 362,384 حالة تعافٍ من الإصابة.

وحافظت روسيا على المركز الثانى في عدد الإصابات بإجمالي 299,941 إصابة، ثم تأتى إسبانيا فى المركز الثالث بتسجل 278,803 إصابة.