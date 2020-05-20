شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر إيران: الاقتراب من سفننا بالخليج لمسافة 100 متر تهديداً سنواجهه عسكرياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وجهت الولايات المتحدة تحذيرا ضمنيا لإيران من الاقتراب من السفن الأمريكية في مياه الخليج ومضيق هرمز بمسافة أقل من 100 متر، مؤكدة أنها ستعتبر حدوث ذلك تهديداً لأمن قواتها.

وأصدرت البحرية الأمريكية تحذيرا للقوات البحرية الإيرانية بالبقاء بعيدا 100 متر عن سفن البحرية الأمريكية في المياه الدولية ومضيق هرمز، مضيفة أن الاقتراب من السفن الأمريكية يمثل تهديداً أمنياً سيتم مواجهته عسكرياً وقانونياً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي زوارق إيرانية تتحرش بسفن بلاده، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق أول قمر صناعي مخصص للأغراض العسكرية، و اقتراب 11 زورقا تابعا لبحرية الحرس الثوري الإيراني من سفن أمريكية في مياه الخليج.