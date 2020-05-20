شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. الصين تكشف عن لقاح جديد قادر على إيقاف جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن فريق من العلماء الصينيين أنهم يطورون لقاحا جديدا واعدا، بمقدوره إيقاف جائحة عدوى وباء كورونا، بالاعتماد على الأجسام المضادة، والتي يؤكدون أنها ستكون قادرة على إيقاف جائحة عدوى الفيروس التاجي الجديد.

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ويتوقع العلماء أن ينجح الدواء قيد الإنجاز، ليس فقط في قصر زمن التعافي، بل وفي توفير مناعة قصيرة المدى، فيما قال مدير مركز الابتكار المتقدم في علم الجينوم بجامعة بكين، صني شيه، إن الدواء يستخدم الأجسام المضادة المحايدة، التي عزلها فريقه من دماء 60 مريضا تم شفاؤهم، مضيفا أن هذا الدواء تجري تجربته بنجاح في مرحلة الاختبار على الحيوانات. وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف مدير المركز الصيني المختص أنه: “عندما قمنا بحقن الأجسام المضادة المحايدة في الفئران المصابة، انخفض الحمل الفيروسي بعد خمسة أيام بمقدار 2.5 ألف مرة”، مشيرا إلى أنه إذا تم إدخال الأجسام المضادة المحايدة في الحيوان قبل الإصابة، فسيظل الفأر في حالة صحية جيدة، لافتا إلى إلى أن: “التجارب السريرية للدواء ستجرى في أستراليا ودول أخرى، ويتعين أن يكون جاهزا للاستخدام في العام الجاري”.

وأعرب مدير المركز الصيني المختص عن الأمل في أن تصبح هذه الأجسام المضادة المحايدة دواء متخصصا يوقف الوباء.