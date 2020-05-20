الصحة العالمية تعلن تسجيل أكبر ارتفاع لإصابات كورونا في يوم واحد

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي: "ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء... نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة".