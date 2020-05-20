السيد نصر الله: نؤكد التزامنا بالقضية الفلسطينية وسيكون النصر قريباً

أكد الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​، في كلمة له بمناسبة يوم ​القدس​ ​العالم​ي، ان "موقف حزب الله واضح تجاه فلسطين ونؤكد التزامنا القاطع والحازم بهذه القضية العالمية"، معاهداً بـ"المضي قدماً بهذا الطريق الى جانب ​الشعب الفلسطيني​ و​الفصائل الفلسطينية​، والمظلوم المجاهد وكل قوى الامة ​المقاومة​ في العالم، وكلنا ثقة ان النصر سيكون قريباً ان شاء الله".

ولفت السيد نصر الله، الى انه "في عام 2020 رغم التحولات الكبيرة والعواصف التي ضربت منطقتنا وبفعل الصدق والتواصل بين محور المقاومة نجد أنفسنا أننا أقرب ما نكون إلى القدس وتحريرها، واليوم أظهر المطبعون وجوههم موقفهم وأسقطوا الأقنعة ولو كانوا فينا ما زادونا إلا خبالا"، مشدداً على انه "في فلسطين والعراق وإيران وسوريا واليمن ولبنان توجد قوى مقتدرة وقوية، والمسؤولون الصهاينة يعبرون بوضوح عن خوفهم من تعاظم قدرة المقاومة على كل صعيد".