وزارة المال: الوفد المفاوض اللبناني يجتمع مع صندوق النقد والأجواء إيجابية

أفادت ​وزارة المال​ في بيان لها عن أنه "عقد الوفد المفاوض اللبناني مع ​صندوق النقد الدولي​ اجتماعه الرابع برئاسة ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ وبحضور وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​. كانت الأجواء إيجابية على أن تستكمل الاجتماعات غداً الخميس". إضغط للمزيد

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