أصدر وزير الصحة العامة حمد حسن مذكرة يطلب فيها من جميع المستشفيات والمختبرات التي تجري فحوصات الكورونا، ابلاغ برنامج الترصد الوبائي بالنتائج الإيجابية والسلبية مع الأسماء فور صدورها، وامتناع الاعلان عن النتائج المجتزأة لكل مركز، لتكون وزارة الصحة العامة مسؤولة حصرا عن الاعلان للرأي العام عن نتائج التحاليل بعد التأكد منها.
وأوضح الوزير حسن أن المذكرة تهدف لعدم التضارب في إعلام الجمهور حول الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد طالبا من جميع المعنيين الالتزام بالمذكرة تحت طائلة المسؤولية".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن أصدر مذكرة بحصر الاعلان عن الإصابات بكورونا بوزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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