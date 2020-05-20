حسن أصدر مذكرة بحصر الاعلان عن الإصابات بكورونا بوزارة الصحة

أصدر ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ مذكرة يطلب فيها من جميع ​المستشفيات​ والمختبرات التي تجري فحوصات ​الكورونا​، ابلاغ برنامج الترصد الوبائي بالنتائج الإيجابية والسلبية مع الأسماء فور صدورها، وامتناع ​الاعلان​ عن النتائج المجتزأة لكل مركز، لتكون ​وزارة الصحة العامة​ مسؤولة حصرا عن الاعلان للرأي العام عن نتائج التحاليل بعد التأكد منها.

وأوضح الوزير حسن أن المذكرة تهدف لعدم التضارب في إعلام الجمهور حول ​الإصابات​ المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد طالبا من جميع المعنيين الالتزام بالمذكرة تحت طائلة المسؤولية".