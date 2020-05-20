"النشرة": هدى سلوم عادت الى عملها في النافعة رغم المحاكمة

علمت "الخليج 365" أن "مدير عام النافعة هدى سلوم حضرت اليوم الى مركز عملها في النافعة علماً بأنه ومع بداية التحقيقات رفع وزير الداخلية محمد فهمي الحصانة عنها ليتم التحقيق معها وطلب منها عدم الحضور الى العمل خصوصاً وأن التحقيقات لم تتوصل الى نتيجة بعد".
وفي هذا السياق تسأل مصادر مطلعة عبر "النشرة" ما المستجد بهذه القضية ولماذا بهذا التوقيت والتحقيقات مستمرة تحضر سلوم الى عملها؟، فهل كسرت قرار وزير الداخلية محمد فهمي أم فهمي غيّر قراره. ولكن لا جواب جاءنا خصوصا وأن مصادر وزارة الداخلية رفضت التعليق على الموضوع.
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