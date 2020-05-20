أكثر من 323 ألف وفاة بكوفيد-19 في العالم

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ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 323 ألفا و370 شخصا على الأقل منذ ظهر الوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد لفرانس برس الساعة 11,00 ت غ الاربعاء استنادا لمصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من أربعة ملايين و910 ألف و110 إصابة معلنة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر. وتم إعلان تعافي مليون و813 ألفا و300 من هذه الحالات على الأقل.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والحالات مع 91938 وفاة لمليون و528661 حالة. وأعلن تعافي ما لا يقل عن 289392 شخصا.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية لجهة عدد الوفيات الذي بلغ 35 ألفا و818 حالات.

وتليها إيطاليا ب32 ألفا و169 وفاة من بين 226 ألفا و699 إصابة. وتحل فرنسا في المرتبة الرابعة مع 28022 وفاة ل180809 حالة ثم إسبانيا ب27 ألفا و778 وفاة من بين 232 ألفا و37 إصابة.

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وحتى اليوم، أعلنت الصين -- ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ -- عن 82965 حالة (خمس حالات جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) منها4634 وفاة و78244 حالة شفاء.

وسجّلت أوروبا الأربعاء في الساعة 11,00 ت غ 168725 وفاة ل1938946 حالة والولايات المتحدة وكندا 97949 وفاة (مليون و607773 حالة).

وسجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي 32 ألفا و386 وفاة من بين 578 ألفا و921 إصابة. وسجلت في البرازيل أكثر من نصف الوفيات (17971)وحوالى نصف الحالات المعلنة رسميا في المنطقة (271628 حالة).

وسجلت آسيا 12 ألفا و879 وفاة من بين 384 ألفا و874 إصابات، والشرق الأوسط 8384 وفاة من بين 299 ألفا و734 إصابة، وإفريقيا 2919 وفاة من بين 91 ألفا و443 إصابات، وأوقيانيا 128 وفاة من بين 8426 إصابة.

ووضعت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها مكاتب فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.