شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب تحديد الأولويات فى إعادة رصف وإنارة طرق المحافظات الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بدير عبد العزيز موسى، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن احلال وتجديد منظومة الطرق الداخلية المتهالكة والانتهاء من أعمال الرصف والإنارة، مؤكدا أن منظومة الطرق من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الجميع لما لها من أهمية تتعلق بالمواطن بشكل مباشر، وأن هناك العديد من الطرق المتهالكة بين القرى والبعض الآخر يفتقد لأعمال الإنارة مما يؤثر على حركة السير عليها، كما يوجد طرق داخلية تربط بعض القرى ببعضها ما زالت ترابية لا يصلح السير عليها خاصة فى فصل الشتاء لأنها تتحول لمستنقعات وبرك مياه كبيرة.

وطالب عضو مجلس النواب، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد منظومة الطرق الداخلية على صعيد المحافظات، وذلك من خلال عمل حصر حقيقى بطبيعتها، والتنسيق مع الجهات التنفيذية على أن يكون هناك أولويات فى التنفيذ، على أن يتم البدء بالطرق الأكثر تهالكاً.

Advertisements

وأشار عضو البرلمان، إلى أن منظومة النقل شهدت تطور كبير خلال السنوات الأخيرة على صعيد الطرق العامة والرئيسة، وهو ما انعكس على حركة التعمير والاقتصاد والاستثمار فى العديد من هذه المناطق، حيث أن ربط المحافظات ببعضها البعض بطرق بها كافة الخدمات يكون له دور كبير فى جلب مزيد من الاستثمارات، ولابد أن تشهد منظومة الطرق الداخلية اهتمام أيضا لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على الصعيد الداخلى.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.