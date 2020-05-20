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روسيا .. تفشي كورونا دخل مرحلة الاستقرار

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أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم أن تفشي في بلاده دخل في مرحلة أكثر استقرارًا.

وحذّر ميشوستين من أن القيود يجب أن ترفع بحذر في 17 منطقة سُمح لها باتخاذ هذه الخطوات.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة في روسيا 300 ألف حالة لكن الزيادة اليومية انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 1 مايو.

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