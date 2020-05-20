وزير الكهرباء: الإرهاب يعاود استهداف ابراج وخطوط نقل الطاقة بالعبوات الناسفة

أعلن وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، الاربعاء، أن "الإرهاب" عاود استهداف ابراج وخطوط نقل الطاقة بالعبوات الناسفة. وقال حنتوش في حديث لـ الخليج 365، إن "الإرهاب يعاود استهداف ابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية بالعبوات الناسفة وبهجمات نوعية وممنهجة للاسبوع الثاني على التوالي". Advertisements وأضاف أن "هذا الامر ادى الى استشهاد احد افراد الصيانات". وكان وزير الكهرباء أكد، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، أن وزارته لديها خطط طموحة لتحسين أداء الشبكة الوطنية.

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