الصحة تعلن تسجيل 113 اصابة بكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم فحص (٥٩٤٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٦٣٦٠٩)".وأوضحت، أن "مختبراتها سجلت اليوم (١١٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٣٢، بغداد/ الكرخ: ١٧، مدينة الطب: ١٢، البصرة: ٢٤، النجف: ٢، السليمانية: ٩، اربيل: ٨، كربلاء: ١، كركوك: ١، واسط: ٢، بابل: ١، ذي قار: ٣، صلاح الدين: ١"، منوهة الى ٧٢ حالة شاء وكما يلي: (بغداد/ الرصافة: ٦، بغداد / الكرخ: ٢٥، مدينة الطب: ٥، البصرة: ٦، كربلاء: ١٧، كركوك: ٥، ميسان: ٨".

وتابعت، انه تم تسجيل 3 حالات وفاة (حالة في بغداد/ الرصافة، وحالتين في مدينة الطب)"، مضيفة أن "مجموع الإصابات : ٣٧٢٤، ومجموع حالات الشفاء: ٢٤٣٨، والراقدين الكلي:١١٥٢، ومجموع الوفيات: ١٣٤".