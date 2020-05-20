محافظ بابل يقرر منع إقامة صلاة العيد وغلق المراقد والمزارات

وقال قنديل في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تقرر منع إقامة صلاة عيد الفطر المبارك وغلق المراقد والمزارات الشيعية خلال فترة أيام العيد من يوم الاحد المصادف 24-5-2020 ولمدة اسبوع واحد".

واضاف انه "سيتم اغلاق منافذ المحافظة اعتبارا من يوم غد ويسمح فقط لحاملي بطاقة سكن بابل حصراً بالدخول".