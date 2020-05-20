وزير الكهرباء: الوزارة لديها خطط طموحة لتحسين أداء الشبكة الوطنية

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش التقى سعادة سفير جمهورية إيطاليا في بغداد برونو باسكوينو في مقر الوزارة صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر ايار".وأضاف المكتب، أن "سعادة السفير قم تهانيه بمناسبة تسنمه منصبه وزيرا للكهرباء متمنيا له الموفقية في إدارة الوزارة وداعيا إلى تعضيد الشراكة مع جمهورية العراق في العديد من المجالات الاقتصادية ومبديا استعداد الشركات الإيطالية للدخول في سوق الطاقة العراقي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".

وأضاف حنتوش، بحسب البيان، أن "الوزارة لديها خطط طموحة لتحسين أداء شبكة الكهرباء الوطنية"، مشيدا بـ"رصانة الشركات الإيطالية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية".



ونوه حنتوش إلى أن "سوق الطاقة العراقي واسع ومهم وان الباب مفتوح أمام الشركات في البلدان الصديقة للدخول إلى هذه السوق والإسهام في تطوير قدرات العراق في مجال الطاقة الكهربائية".