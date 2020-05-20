تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صلاح الدين

أعلنت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في صلاح الدين، الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس. وقال جمال عكاب الناطق باسم الخلية في بيان تلقته الخليج 365، إن تم "تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في طوز خورماتو شمال شرق صلاح الدين".



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