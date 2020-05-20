بومبيو: مدير الصحة العالمية كان يحظى بعلاقات مثيرة للقلق مع الصين قبل كورونا

اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاربعاء، إن المدير العام للصحة العالمية كان يحظى بعلاقات مثيرة للقلق مع الصين قبل وقت طويل من جائحة كورونا



ووجه وزير الخارجية الأمريكي، انتقادات جديدة إلى حكومة بكين، قائلا إن "الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قرر التخلص من البيانات المتعلقة بالفيروس بدلا من تبادلها مع الدول الأخرى". وقال بومبيو، أثناء مؤتمر صحفي، ان "هناك علاقات وثيقة بشكل غير اعتيادي بين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أدهانوم غيبريسوس وبكين"، مشيرا إلى "جذور هذه العلاقات أقيمت قبل وقت طويل من بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتستدعي قلق الولايات المتحدة".ووجه وزير الخارجية الأمريكي، انتقادات جديدة إلى حكومة بكين، قائلا إن "الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قرر التخلص من البيانات المتعلقة بالفيروس بدلا من تبادلها مع الدول الأخرى". واوضح بومبيو إنه "يجب تحديد سبب حدوث الجائحة"، مشيرا إلى أن "كلام الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن بكين تعاملت مع الوباء بالشفافية التامة ليست صحيحة بكل بساطة".



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