تخلصي من قشرة الشعر بـ6 وصفات طبيعية

عصير الليمون
جميعنا نعلم أن عصير الليمون غني بحمض الستريك الذي يلعب دورًا رئيسيًا في إزالة القشرة من جذور الشعر، كما أنه مضاد للميكروبات.
ضعي القليل من عصير الليمون على شعرك وفروة رأسك، واتركيه حوالي 20-25 دقيقة، قد تشعرين خلال ذلك بحكة بسيطة في فروة الرأس لكن هذا طبيعي ثم اغسلي شعرك جيدًا.
خل
يساعد الخل في علاج الحكة وجفاف الجلد ويساعد أيضًا على قتل الفطريات والبكتيريا المسببة للقشرة، كما أنه يساعد على تخفيف القشرة بشكل كبير.
ضعي مزيجًا متساويًا من الخل الأبيض والماء ثم ضعيه على فروة الرأس واتركيه نصف ساعة ثم اغسليه.
زيت زيتون
يعمل زيت الزيتون على إزالة جفاف فروة الرأس والقشرة تماماً، فقط قومي بتدليك فروة رأسك بزيت الزيتون ببطء ثم لفيها بمنشفة دافئة لمدة نصف ساعة واغسلي شعرك بشكل صحيح.
عسل خام
يحتوي العسل الخام على البروتينات والأحماض الأمينية والفيتامينات والأنزيمات والمعادن، وكان يستخدم منذ القدم كدواء وغذاء.
فالعسل الخام مطرٍّ ومرطب ومضاد للميكروبات ومهدئ لفروة الرأس، ووضعه على فروة الرأس يساعد على منع الالتهابات، وقتل الميكروبات التي تسبب القشرة.
كربونات الصوديوم
يمكنكِ علاج القشرة عن طريق كربونات الصوديوم، فقط قومي بتبليل شعرك قليلاً، وافركي ملعقة من كربونات الصوديوم على فروة رأسك، ودلكيه قليلاً ثم اتركيه لمدة 60-90 ثانية، ثم اغسليه جيداً.
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