ووهان تقول إنها أجرت 856128 فحصا للكشف عن مرض كوفيد-19

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قالت سلطات الصحة المحلية اليوم الأربعاء إن مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأصلية لتفشي فيروس كورونا، أجرت 856128 فحصا للكشف عن مرض كوفيد-19 أمس الثلاثاء بالمقارنة مع 467847 فحصا في اليوم السابق.
وفي 14 مايو أيار، بدأت ووهان حملة للكشف عن حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض، وذلك بعد أن أكدت المدينة في التاسع والعاشر من الشهر اكتشاف أول مجموعة من الإصابات بمرض كوفيد-19 منذ رفع إجراءات العزل العام بالمدينة في الثامن من أبريل نيسان.
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