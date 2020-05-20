وزارة الخزانة: أمريكا تستهدف وزير الداخلية الإيراني بعقوبات جديدة

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أفادت مذكرة نشرت على موقع وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ضمن أحدث تحرك لها ضد طهران.
وأضافت المذكرة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية استهدفت تسعة أفراد منهم وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي. وتابعت أن العقوبات استهدفت كذلك ثلاثة كيانات منها سجنان وهيئة لإنفاذ القانون.
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