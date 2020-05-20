بومبيو يهاجم خامنئي ويصف خطابه بـ"الحقير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، تصريحات المرشد الأعلى الأيراني التي هاجم فيها إسرائيل، متهمًا إياه بمعاداة السامية.



وقال بومبيو، في تغريدة له عبر "تويتر": تدين الولايات المتحدة تصريحات المرشد الأعلى خامنئي المثيرة للاشمئزاز والمعادية للسامية".

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وأضاف: "ليس لهم مكان على "تويتر" أو على أي منصة تواصل اجتماعي أخرى. نحن نعلم أن الخطاب الحقير لخامنئي لا يمثل تقاليد التسامح لدى الشعب الإيراني".

وقا خامنئي في تغريدة سابقة له، إن "النظام الصهيوني يعد مثالًا على دولة الإرهاب. ومنذ وضعت السياسات البريطانية المعادية للإسلام والإنسان، الصهيونية في موضع الحكم في فلسطين، يحقق هذا النظام أهدفه عبر ذبح الأطفال والنساء والرجال".

وأضاف: "يجب تسليح الضفة الغربية، تمامًا مثل غزة. الأمر الوحيد الذي سيخفف من معاناة الفلسطينيين هو القوة".