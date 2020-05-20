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الإمارات تدعم الفلسطينيين لعبور أزمة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

الإمارات تدعم الفلسطينيين لعبور أزمة كورونا

متابعات_ الخليج 365

أرسلت الإمارات إمدادات طبية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم الجهود الرامية إلى احتواء (كوفيد-19) والتخفيف من أثره على الشعب الفلسطيني. 

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وشملت الإمدادات مستلزمات الحماية الشخصية ومعدات طبية، بالإضافة إلى 10 من أجهزة التنفس الاصطناعي التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن.

 

وتأتي هذه المساعدات تزامناً مع خطة الاستجابة لاحتواء وباء "كوفيد-19" في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحد من انتشاره.

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