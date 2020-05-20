السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، مساء الأربعاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع خلال الإيجاز المسائي بغزة – تابعته "العين الإخبارية"- إن الإصابات الجديدة سجلت من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخرا عبر معبر رفح البري.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة بلغ بذلك 30 اصابة منذ مارس الماضي، تعافى منها 16 حالة ولا تزال 14 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل، وفقا للعين.

وأضاف القدرة أن المختبر المركزي لا يزال يجرى الفحص المخبري لمئات العينات التي سحبها فريق الاستجابة السريع من المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي.

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وذكر أن امكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة تظل قائمة حتى مع اتخاذ التدابير الاحترازية كافة.

وقال إن خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا و بقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس.

وبالإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة.

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 319 إصابة سجلت في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و30 في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن الحالات النشطة عبارة عن 109 حالات، بينها 59 في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحيها، 35 حالة في محافظة الخليل، و14 في المحافظات الجنوبية.