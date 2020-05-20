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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن برنامج لتتبع مخالطي إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن برنامجا لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الأول من يونيو/ حزيران المقبل.
وأضاف جونسون أن الحكومة ستعين 25 ألف متعقب للعمل بالبرنامج بحلول بداية الشهر المقبل، وسيكونوا قادرين على تتبع عشرة آلاف حالة جديدة يوميا عندما سيكون إجمالي عدد الفحوصات اليومية قد وصل إلى 200 ألف.
وقال جونسون للبرلمان، خلال نقاش مع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، "لدينا ثقة متزايدة بأنه سيكون لدينا عملية للفحص والتتبع والفحص هي الأفضل، وأجل، ستكون جاهزة في الأول من يونيو/ حزيران.
واقترب العدد الرسمي لحالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا من 43 ألف حالة.
وتعتزم بريطانيا تخفيف القيود المفروضة بشأن كورونا، حيث تراجع الحكومة تدابير الإغلاق.
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