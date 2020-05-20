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الصحة السعودية تحدد أماكن الفحص الموسع لفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

الصحة السعودية تحدد أماكن الفحص الموسع لفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

تعتزم وزارة الصحة السعودية إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في المملكة.

 

يأتي ذلك مواصلةً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لكبح انتشار الوباء، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

 

ووفقا لصحيفة عاجل فإن المرحلة الثالثة لن يقتصر الفحص فيها داخل المنازل أو زيارة المساكن فقط وستكون كالتالي:

 

1.  سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات.

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2.   سيتم تنفيذها عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في مدن عدة.

 

3.   سيتم الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأوَّلية.

 

4.   سيُتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق إلكتروني.

 

يشار إلى أن المرحلة الأولى من الفحص الموسع بدأ تنفيذها من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن؛ حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فعَّال في تسجيل إصابات أكثر لكنه في الوقت نفسه ساهم في سرعة احتواء الوباء.

 

أما المرحلة الثانية فقد تم تنفيذها اعتبارًا من العاشر من شهر رمضان؛ وذلك من خلال اختيار عينات من الذين قاموا بإجراء اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.

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