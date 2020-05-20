عقد رئيس بلدية عبرا إيلي مشنتف إجتماعا اليوم في مقر البلدية، ضم عضو لجنة الطوارىء عمر العتر ومدير جمعية "أهلنا" رشيد حمتو، تخلله استلام 300 قسيمة شرائية من الجمعية ضمن الحملة التي نظمتها البلدية لدعم سكان البلدة في مواجهة جائحة كورونا، على أن توزع يومي الجمعة والسبت على عائلات تم اعتماد أسمائها ضمن مسح اجتماعي قامت به البلدية بالتعاون مع المجتمع الأهلي.
وأعلن مشنتف عن "الحملة المجانية لفحوصات لPCR بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الاميركية ستجرى غدا الخميس، وتستهدف أصحاب محال وعاملين في مراكز تجارية في البلدة من ملاحم، حلاقين، سوبر ماركت وافران، ضمن الخطة الوقائية التي اعتمدتها البلدية لضمان سلامة الأهالي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية عبرا تسلم قسائم شرائية من جمعية أهلنا وأعلن إجراء فحوصاتPCR لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.