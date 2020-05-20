رئيس بلدية عبرا تسلم قسائم شرائية من جمعية أهلنا وأعلن إجراء فحوصاتPCR

عقد رئيس ​بلدية عبرا​ ​إيلي مشنتف​ إجتماعا اليوم في مقر البلدية، ضم عضو لجنة الطوارىء عمر العتر ومدير جمعية "أهلنا" رشيد حمتو، تخلله استلام 300 قسيمة شرائية من الجمعية ضمن الحملة التي نظمتها البلدية لدعم سكان البلدة في مواجهة جائحة ​كورونا​، على أن توزع يومي الجمعة والسبت على عائلات تم اعتماد أسمائها ضمن مسح اجتماعي قامت به البلدية بالتعاون مع المجتمع الأهلي.

وأعلن مشنتف عن "الحملة المجانية لفحوصات لPCR بالتعاون مع ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ ستجرى غدا الخميس، وتستهدف أصحاب محال وعاملين في مراكز تجارية في البلدة من ملاحم، حلاقين، سوبر ماركت وافران، ضمن الخطة الوقائية التي اعتمدتها البلدية لضمان سلامة الأهالي".

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