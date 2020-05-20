الفرزلي: فكرة العفو العام بدأت بالحكومة السابقة وتمّت دراسة القانون وهناك وجهات نظر متضاربة

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب اللبناني​ ​إيلي الفرزلي​، في كلمة له من مجلس النواب ان "فكرة ​العفو العام​ بدأت في ​الحكومة​ السابقة وتمّت دراسة القانون وهناك وجهات نظر متضاربة"، مشيراً الى ان "إقتراح القانون هو قبيل مرحلة الإقرار وقد سُجلت الإعتراضات في محضر الجلسة ويعود للهيئة العامة البت بالموضوع، وأن ولادة مشروع قانون العفو العام كانت عسيرة وقيصرية ولكن نحن أمام نص على مشارف إمكانية إقراره وهناك وجهات نظر متضاربة بين النواب".

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