منسق الأمم المتحدة: على إسرائيل التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية

حض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية ​السلام​ في ​الشرق الأوسط​ ​نيكولاي ملادينوف​ ​إسرائيل​ على "التراجع عن تهديداتها بضم" أجزاء من ​الضفة الغربية​، والقادة ​الفلسطينيين​ "على العودة إلى المحادثات مع كافة أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط" وهي ​الولايات المتحدة​، ​روسيا​، ​الاتحاد الأوروبي​ و​الأمم المتحدة​.

ولفت ملادينوف خلال اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي​ الى انه "أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة والتوصل سريعاً لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في ​تحقيق​ السلام".

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