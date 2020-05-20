منسق الأمم المتحدة: على إسرائيل التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية

حض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل على "التراجع عن تهديداتها بضم" أجزاء من الضفة الغربية، والقادة الفلسطينيين "على العودة إلى المحادثات مع كافة أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط" وهي الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ولفت ملادينوف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الى انه "أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة والتوصل سريعاً لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في تحقيق السلام".
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