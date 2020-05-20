غرفة إدارة الكوارث: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا ليبلغ العدد 961 إصابة

أصدرت غرفة إدارة الكوارث التابعة لوزارة الصحة تقريرها اليومي الذي يتعلق بفيروس ​كورونا​، حيث تم تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا، 4 لمقيمين و3 لوافدين إلى لبنان، ليبلغ العدد 961 إصابة، وأوضح التقرير استقرار عدد الوفيات على 26 حالة وفاة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 251 حالة، وذلك منذ بدء اكتشاف حالات لفيروس كورونا في لبنان بتاريخ 21 شباط 2020.

وأفاد التقرير عن إجراء 64937 فحصا، مشيرا إلى أن نسبة المصابين الذكور يزيد عددهم عن المصابات الإناث بفارق بسيط، والفئة العمرية الأكثر إصابةً بكورونا في لبنان هي بين 20 و29 عاما، وبلغت تسبهم 25% من مجمل عدد الإصابات.