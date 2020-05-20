الجيش: توقيف سودانيين اثنين في القوزح لوجودهما بشكلٍ مشبوه في المنطقة

أعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ "توقيف شخصين من التابعية السودانية في منطقة ​الجنوب​ القوزح لوجودهما بشكلٍ مشبوه في المنطقة المذكورة واعترفا أنهما اجتازا الأراضي الفلسطينية المحتلة وقد أوقفا من قبل جنود العدو الإسرائيلي الذين عمدوا إلى إجبارهم على العودة إلى ​لبنان​".

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