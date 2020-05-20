المجلس الاقتصادي يدعو وزير التربية لإعادة النظر بقراره حول إنهاء العام الدراسي

طالب مكتب المجلس الإقتصادي والإجتماعي اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس شارل عربيد، وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، إعادة النظر بقراره حول إنهاء العام الدراسي، حيث أن المطلوب هو تعليق العام الدراسي لحين اتضاح صورة أزمة كورونا.
ولفت المجلس إلى أن "ذلك يأتي حفاظاً على المستوى التربوي من جهة، وعلى ديمومة المؤسسات التربوية وأفراد الهيئة التعليمية فيها، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة". وأفاد بأنه "سيدعو إلى عقد اجتماعٍ موسع يضم المعنيين بالشأن التربوي لبحث الموضوع التربوي والإجراءات المطلوب اتخاذها لانطلاقة سليمة وآمنة للعام الدراسي المقبل. وذلك في إطار التواصل مع وزارة التربية لاقتراح الحلول اللازمة".
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