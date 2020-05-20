النشرة: توزيع المساعدات الاغاثية الطارئة التي قدمتها وكالة الاونروا في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا، عن "توزيع المساعدات الاغاثية الطارئة التي قدمتها وكالة "الاونروا" عبر محلات "بي او بي" في صيدا لليوم الثالث، والتي خصصت في مرحلته الاولى لعائلات الشؤون – حالات العسر الشديد وعائلات النازحين الفلسطينيين من سوريا، بالاضافة الى العائلات التي يبدأ الاسم الأول بحرف "ي"، تميز بتراجع نسبي لحجم الشكاوى من اللاجئين بسبب التعميم الذي اصدرته الأونروا، ومعالجتها بعض الثغرات في عملية التوزيع لليومين السابقين وإعادة التقييم، وعقد لقاء عاجل جمع المدير العام للأونروا في لبنان كلاودي كوردوني مع مدير شركة بوب فايننس.
وأكد عضو "اللجنة الشعبية الفلسطينية" في مخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي، ادارة "الاونروا" الضغط على الفرع الرئيسي لشركة "بي او بي" لتعميم اسماء المستفيدين على كافة فروعها في لبنان، لتسهيل عملية الدفع بدلا من ان يتصل المسؤول في الفرع للتأكد من ورود الاسم، ما يوفر الكثير من الوقت والازدحام خاصة في هذه الايام الفضيلة من رمضان ومع ارتقاع درجات الحرارة.
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