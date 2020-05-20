الحريري عرض مع الشعار شؤونا طرابلسية والتقى نقيبي المحامين والمهندسين في الشمال

التقى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​ وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا طرابلسية. وكان الحريري قد استقبل نقيب المحامين في الشمال ​محمد المراد​ ونقيب المهندسين في الشمال ​بسام زيادة​. وبعد اللقاء، أوضح المراد أنه "جرى عرض لواقع النقابتين، ولا سيما في ظل جائحة ​كورونا​، وانعكاسات ذلك على كل النقابات بشكل عام، ونقابتي المحامين والمهندسين بشكل خاص.

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