التقى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا طرابلسية.
وكان الحريري قد استقبل نقيب المحامين في الشمال محمد المراد ونقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة.
وبعد اللقاء، أوضح المراد أنه "جرى عرض لواقع النقابتين، ولا سيما في ظل جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على كل النقابات بشكل عام، ونقابتي المحامين والمهندسين بشكل خاص.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري عرض مع الشعار شؤونا طرابلسية والتقى نقيبي المحامين والمهندسين في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.