بانو:شهداء وجرحى الجيش منعوا تمدد الارهابيين بنهر البارد وعمدوا لبنان بالدم

أشار عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​انطوان بانو​، في تصريح إلى أنه "منذ 13 عاما، منع ​الجيش اللبناني​ تمدد الإرهابيين السرطاني في لبنان عبر معركة نهر البارد".

ولفت بانو في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "171 من شهدائنا الأبطال وآلاف الجرحى عمدوا لبنان بالدم وحصنوه بأجسادهم. هناك الكثير من من استغل تضحيات الجيش لصالح طموحاته، و حتى اليوم، يوجد أناس يستعدفون الجيش اللبناني. اليوم نتذكره نحن، و لا ننسى، وباقون على الوعد".

وارفق بانو تصريحه بصور لقادة وعناصر في الجيش شاركوا في معركة نهر البارد.