السلطات الاميركية تعتقل شخصين على علاقة بتهريب غصن من اليابان

اعتقلت السلطات الأميركية جنديًا سابقًا في القوات الخاصة ورجلاً آخر مطلوبًا من اليابان بتهمة مساعدة الندير العام السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن على الهروب من اليابان.
وأشارت سجلات قضائية إلى أنه من المتوقع مثول الجندي السابق مايكل تيلور والرجل الآخر، ويُدعى بيتر تيلور، أمام قاض اتحادي في ورستر بولاية ماساشوستس عبر تقنية الفيديو.
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